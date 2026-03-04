menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Di Balik Kunjungan Wapres Gibran ke Bandung yang Tak Bisa Didekati Awak Media

Di Balik Kunjungan Wapres Gibran ke Bandung yang Tak Bisa Didekati Awak Media

Di Balik Kunjungan Wapres Gibran ke Bandung yang Tak Bisa Didekati Awak Media
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mengunjungi SMP Santo Yusup, Jalan Sulaksana, Kota Bandung, pada Rabu (4/3). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Rabu (4/3).

Di Kota Bandung, dia mendatangi SMP Santo Yusup untuk melihat secara langsung kegiatan ekstrakulikuler e-Sport, dan pendidikan IoT (Internet of Things) yang diterapkan sejak kelas 7.

Pantauan JPNN di lokasi, Gibran datang sekitar sekitar pukul 09.00 WIB, mengenakan kemeja biru muda.

Baca Juga:

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendampingi orang nomor 2 di Indonesia itu.

Namun, awak media tidak diperkenankan meliput dan hanya bisa menyaksikan dari jauh aktivitasnya.

Gibran tampak memasuki sejumlah ruangan di SMP tersebut untuk berbincang dengan para siswa yang sedang belajar.

Baca Juga:

Hadir juga perwakilan pengurus besar eSport Indonesia (PBESI) yang mendampingi Gibran berbincang dengan siswa.

Sekitar 30 menit berada di sekolah, Gibran kemudian meninggalkan SMP Santo Yusup untuk melakukan kegiatan lain di Kabupaten Bandung yang bakal menyambangi sekolah serta pesantren.

Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau ekstrakulikuler e-Sport dan program IoT di SMP Santo Yusup Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI