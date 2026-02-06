menu
Di Balik Lolos ke Final, Posisi Ranking Timnas Futsal Indonesia Jadi Sorotan
Skuad Timnas futsal Indonesia. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Langkah Timnas futsal Indonesia ke final Piala Asia Futsal 2026 bukan sekadar cerita kejutan sesaat.

Di balik kemenangan dramatis atas Jepang di semifinal, ada fakta menarik yang menegaskan bahwa pencapaian tersebut lahir dari proses panjang dan fondasi yang kuat.

Indonesia memastikan tiket final setelah menyingkirkan Jepang dengan skor 5-3 lewat babak perpanjangan waktu.

Hasil itu langsung menyedot perhatian mengingat Jepang merupakan salah satu kekuatan tradisional futsal di benua kuning.

Meski terkesan mengejutkan, keberhasilan tersebut sejatinya sudah tercermin melihat sepak terjang Skuad Garuda.

Timnas futsal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan konsistensi performa yang membuat mereka mulai diperhitungkan di level Asia hingga dunia.

Berdasarkan rilis peringkat dunia futsal edisi Desember lalu, Indonesia menempati posisi ke-24.

Masuk dalam jajaran 25 besar dunia menjadi indikator kuat bahwa Indonesia bukan lagi tim pelengkap dalam turnamen besar.

