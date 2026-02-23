menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Di Balik Masa Depan Marc Marquez dengan Ducati, Ada Manuver Sponsor Bernilai Fantastis

Di Balik Masa Depan Marc Marquez dengan Ducati, Ada Manuver Sponsor Bernilai Fantastis

Di Balik Masa Depan Marc Marquez dengan Ducati, Ada Manuver Sponsor Bernilai Fantastis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marc Marquez di atas Ducati 93. Foto: Mohd Rasfan/AFP

jpnn.com - Isu di luar lintasan MotoGP ikut memanas seiring belum tuntasnya pembicaraan kontrak antara Marc Marquez dan Ducati.

Bukan hanya soal masa depan Marquez, peta sponsor tim pabrikan Italia itu juga disebut berpotensi berubah besar mulai 2027.

Pengamat MotoGP Carlo Pernat menilai kehadiran Marquez di Ducati bisa membuka peluang masuknya sponsor anyar.

Baca Juga:

Nama Red Bull disebut-sebut berpotensi menggantikan posisi Monster Energy, yang kontraknya dengan Ducati diketahui akan berakhir pada 2026.

Menurut Pernat, relasi panjang antara Marquez dan Red Bull menjadi faktor penting dalam skenario tersebut.

Apalagi, kiprah Marquez di berbagai ajang juga dinilai selaras dengan kepentingan sponsor besar yang ingin terus melekat pada figur pemenang.

Baca Juga:

"Menurut saya, peluang itu terbuka karena Marquez sudah aktif di dunia motocross."

"Dia juga masih akan melanjutkan kariernya, sementara sponsor besar seperti Monster, dengan kekuatan finansialnya, tentu tidak bisa mengesampingkan pembalap yang terbukti sebagai pemenang," ucap Pernat.

Isu di luar lintasan MotoGP ikut memanas seiring belum tuntasnya pembicaraan kontrak antara Marc Marquez dan Ducati.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI