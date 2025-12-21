Di Balik Minim Gol, Bhayangkara FC Bikin Persib Bandung Siaga Penuh

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi Bhayangkara FC pada laga pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025) malam.

Pada pertandingan ini, Persib bertekad bangkit setelah gagal meraih tiga poin saat menghadapi Malut United pada pekan sebelumnya.

Bhayangkara FC yang berstatus sebagai tim promosi dari Liga 2 dikenal memiliki produktivitas gol yang minim.

Dari 13 pertandingan yang dilalui, skuad asuhan Paul Munster baru mencetak 12 gol dan kebobolan sembilan kali.

Kekuatan Bhayangkara FC

Meski demikian, Pelatih Persib Bojan Hodak menilai Bhayangkara FC sebagai tim dengan pertahanan yang solid dan tidak mudah ditembus.

"Iya, pertandingan mereka sering berakhir 0-0, 1-0, atau 1-1. Seperti yang sudah saya katakan, mereka tim yang rapat dan bermain kompak."

"Mereka bertahan dengan baik meski dalam menyerang tidak banyak mencetak gol," kata Hodak.

Ancaman Bhayangkara FC

Karena itu, Hodak meminta anak asuhnya untuk mewaspadai kekuatan Bhayangkara FC, terutama ancaman dari situasi bola mati yang kerap menjadi ancaman.