Di Balik Mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur.

Ini menjadi babak pamungkas perjalanannya di kancah politik Indonesia, setelah proses panjang persidangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang berujung ancaman pemakzulan di parlemen.

Sesuai aturan yang berlaku, Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan pengunduran dirinya ke MPR, hari ini.

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Pengunduran dirinya berlangsung hanya sesaat sebelum DPR hendak melangsungkan rapat paripurna sebagai tindak lanjut dari inisiatif 120 anggota DPR yang menandatangani hak menyampaikan pendapat (HMP) sebagai awal dari proses pemakzulan.

Lantas bagiamana proses pemilihan penggantinya dan siapa yang disebut-sebut berpotensi menjadi penggantinya? Tapi sebelumnya, mari kita lihat lagi sepak terjang Gibran sebelum ia mundur.

Siapa Gibran Rakabuming Raka?

Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi.

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Sebelum dikenal di dunia politik, Gibran dikenal sebagai pengusaha makanan dan minuman bersama adiknya, Kaesang Pangarep.

Ia tercatat memiliki bisnis rice bowl, usaha jasa catering dan one-stop wedding organiser, serta gerai martabak, yang sampai sekarang masih aktif.