Di Balik 'Operasi Pesta Copet', Syuting Saat Festival Hingga Libatkan 500 Figuran

jpnn.com, JAKARTA - Produser Ernest Prakasa mengungkap sejumlah tantangan ketika memproduksi film terbaru yang berjudul Operasi Pesta Copet.

Dia mengatakan bahwa proses syuting film yang disutradarai Edy Khemod itu sebagian dilakukan saat festival musik Pestapora 2025 berlangsung.

Menurutnya, momen tersebut cukup krusial karena melibatkan banyak orang di tengah festival musik yang tengah berjalan.

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"Sebagiannya kami syuting saat Pestapora berlangsung," kata Ernest Prakasa di Plaza Senayan, Jakarta pada Selasa (18/8).

Sebelum Pestapora digelar, tim produksi juga sempat melakukan syuting dengan latar belakang panggung yang sudah berdiri kokoh.

Ernest Prakasa merasa langkah tersebut cukup membantu kebutuhan gambar Operasi Pesta Copet.

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"H-3 kami sudah syuting adegan di situ. H-3, H-2, H-1, terus pas Pestapora," jelasnya.

Demi menyempurnakan berbagai adegan, tim produksi Operasi Pesta Copet melibatkan sekitar 500 extras.