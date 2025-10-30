Di Balik Perfect October Persib Bandung, Matricardi Tegaskan Satu Hal Penting
jpnn.com - Persib Bandung menutup Oktober 2025 dengan catatan luar biasa. Empat kemenangan tanpa kebobolan menjadi bukti konsistensi dan soliditas tim besutan Bojan Hodak.
Namun, di tengah euforia “Perfect October”, bek Persib Patricio Matricardi memilih untuk tetap menapak bumi.
Matricardi tak Mau Larut dalam Euforia
Pemain asal Argentina tersebut menegaskan keberhasilan ini hanyalah satu tahap dari perjalanan panjang Maung Bandung.
Baginya, yang terpenting ialah menjaga fokus dan semangat agar tren positif itu berlanjut di laga-laga berikutnya.
"Kami berada di jalur yang tepat, tetapi kami tidak boleh kehilangan fokus."
"Kami harus tetap disiplin dan bermain dengan semangat tinggi untuk memenangkan pertandingan berikutnya," ucap mantan pemain Argentinos Juniors itu.
Catatan Impresif Persib Sepanjang Oktober
Empat kemenangan Persib didapat dari dua kompetisi yang diikuti, yakni BRI Super League dan AFC Champions League Two (ACL).
Di kompetisi domestik, Maung Bandung menaklukkan PSBS Biak (3-0), Selangor FC (2-0), dan Persis Solo (2-0).
