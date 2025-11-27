Di Balik Reaksi Haru Peneliti Indonesia Ketika Menemukan Spesies Bunga Bangkai Langka

Jauh di dalam hutan Sumatra, konservasionis Indonesia Septian Andriki duduk jatuh menangis setelah menemukan sesuatu yang langka.

Hanya beberapa meter darinya, terdapat tanaman parasit yang luar biasa dan terlihat seperti dari dunia lain. Nama ilmiahnya adalah Rafflesia hasseltii.

"Ketika saya melihatnya mulai berbunga, saya langsung terharu," kata Septian, yang lebih suka dipanggil Deki.

"Penjaga hutannya mengira saya kerasukan."

Deki adalah bagian dari tim peneliti yang sudah berjalan hampir seharian penuh menembus hutan lebat untuk mencari tanaman tersebut, setelah mendapat informasi dari seorang penjaga hutan setempat.

"Setelah 13 tahun, perjalanan 23 jam, berisiko diserang harimau, baterai ponsel hampir habis, saya tidak bisa bicara. Saya hanya menangis," kata Deki.

Wakil direktur Kebun Raya Universitas Oxford, Chris Thorogood, merekam momen tersebut dan rekamannya menjadi viral.

Spesies paling langka

Tanaman itu belum pernah terlihat di alam liar oleh mata manusia selama lebih dari satu dekade.