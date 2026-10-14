Di Balik Resepsi, Begini Jagarasa Menyusun Persiapan Katering hingga Penyajian

jpnn.com, JAKARTA - Meja prasmanan yang terlihat rapi pada sebuah resepsi merupakan bagian akhir dari rangkaian pekerjaan yang lebih panjang.

Sebelum tamu mengambil hidangan, ada pembahasan jumlah orang, pemilihan menu, pencatatan perubahan, dan penyesuaian dengan tempat acara.

Pada layanan katering pernikahan, pekerjaan tersebut menentukan hubungan antara pesanan keluarga dan pelayanan yang benar-benar berlangsung di lapangan.

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Jagarasa, penyedia katering dan layanan wedding yang melayani Jabodetabek serta Jawa Timur, memaparkan tahapan itu dalam panduan layanannya.

Informasi awal, konsultasi, pencicipan menu, penyusunan penawaran, dan pertemuan teknis ditempatkan sebagai rangkaian yang saling berkaitan. Panduan tersebut menggambarkan alur yang ditawarkan perusahaan, bukan laporan pengamatan atas satu resepsi tertentu.

Membaca alur itu membantu menjelaskan mengapa pemesanan katering tidak cukup dilakukan dengan menyebut angka porsi.

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Acara dengan jumlah tamu serupa dapat mempunyai kebutuhan yang berbeda karena durasi, bentuk ruangan, waktu kedatangan, dan susunan prosesi. Informasi yang tidak tersampaikan pada awal perencanaan dapat kembali muncul sebagai perubahan ketika persiapan sudah berjalan.

Pesanan Dimulai Dari Gambaran Acara