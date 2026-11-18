jpnn.com, JAKARTA - Farmakolog apt. Julian Afferino Taruna Vijaya, mengatakan eugenol merupakan senyawa utama dalam minyak cengkih yang dapat berdampak buruk terhadap hati jika digunakan dalam jumlah berlebihan.

Risiko tersebut berbeda dengan penggunaan cengkih sebagai rempah dalam konsumsi sehari-hari.

“Memang benar eugenol, minyak cengkih dapat menyebabkan kerusakan hati jika dipakai berlebihan,” kata Julian di Jakarta pekan lalu.

Dia menjelaskan, minyak cengkih mengandung sekitar 70 persen eugenol. Konsentrasi tersebut diperoleh melalui proses penyulingan daun cengkih dalam jumlah besar.

Dari sekitar 30 kilogram daun cengkih kering, proses ekstraksi dapat menghasilkan satu liter minyak cengkih. Dengan demikian, satu sendok teh minyak cengkih mengandung eugenol hasil ekstraksi sekitar 150 gram daun cengkih kering.

Risiko keracunan minyak cengkih juga pernah dilaporkan dalam jurnal Archives of Disease in Childhood pada 1993. Dalam laporan tersebut, seorang anak berusia dua tahun mengalami kejang, penurunan kadar gula darah, gangguan pembekuan darah, hingga kerusakan hati setelah menelan 5–10 mililiter minyak cengkih.

Sementara itu, penelitian pada hewan pada 2009 menemukan adanya peradangan hati pada tikus yang diberi rebusan bunga cengkih setiap hari selama 90 hari.

Selain berdampak terhadap hati, eugenol dalam konsentrasi tinggi juga berpotensi mengiritasi saluran pencernaan.