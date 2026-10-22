Di Bawah Naungan JUNI Goods, RAC Ramaikan Pasar Sportwear Rekreasional

jpnn.com, JAKARTA - JUNE Active Studio, yang berada di bawah naungan JUNI Goods resmi memperkenalkan inisiatif terbaru yakni, Recreational Athletes Club (RAC) di Toko Kopi TUKU Cipete, Jakarta pada Rabu (21/10).

Diinisiasi melalui kolaborasi dengan brand asal Bali, GUDS Bali, serta didukung oleh TUKU, RAC hadir sebagai ruang dan wadah inklusif bagi masyarakat urban yang ingin menemukan kesenangan berolahraga di tengah padatnya aktivitas harian.

Peluncuran RAC didasari oleh perkembangan pesat kultur olahraga rekreasional di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, di mana aktivitas fisik telah bergeser dari sekadar gaya hidup menjadi kebutuhan esensial untuk membangun komunitas dan keseimbangan diri.

Lahirnya RAC berakar dari perjalanan personal Adry Boim, CEO JUNI Records sekaligus sosok di balik JUNI Group - JUNE Active Studio.

Bertahun-tahun bergerak di industri musik dan kreatif yang dinamis, dia menemukan bahwa olahraga menjadi elemen penting yang memberikan energi serta keseimbangan dalam hidup dan pekerjaan..

"Melalui rutinitas harian di dunia kreatif, saya melihat adanya titik temu yang sangat erat antara musik, kreativitas, pertemanan, dan olahraga. RAC lahir dari pengalaman dan keresahan personal akan perlunya produk serta wadah olahraga yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari, tanpa harus merasa terbebani oleh target performa profesional," ungkap Adry Boim.

Melihat fenomena ini dari sudut pandang industri, Adystra Bimo, Founder Running Rage dan Jakarta Running Festival, menegaskan bahwa kultur olahraga rekreasional di Indonesia telah mengalami transformasi besar selama 15 tahun terakhir.

Menurutnya, motivasi orang berolahraga saat ini sudah sangat beragam mulai dari menjaga kesehatan, pencapaian personal, hingga mencari jejaring pertemanan dan rasa saling memiliki (sense of belonging).