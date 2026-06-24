Di Depan 100 Ribu Petani dan Nelayan, Prabowo Memastikan Swasembada Pangan Berkelanjutan

jpnn.com - GORONTALO – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen bahwa pemerintah akan menjaga dan memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

Prabowo mengungkap hal itu di depan lebih dari 100 ribu petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian yang menghadiri puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6).

Presiden menyatakan Indonesia kini berada pada posisi yang makin kuat dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan dunia tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global.

Presiden Prabowo mengatakan persoalan pangan merupakan isu paling mendasar bagi setiap negara.

Menurutnya, berbagai lembaga internasional telah memperingatkan potensi meningkatnya jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akibat krisis global yang terus berkembang.

"Alhamdulillah sekarang sudah mulai ekspor, membantu negara-negara lain. Banyak negara meminta pupuk dari Indonesia, meminta beras, meminta jagung," tuturnya.

Menurut Prabowo, capaian yang dilaporkan Mentan Amran menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan yang kokoh.

Bahkan, Indonesia kini mulai mampu membantu negara lain melalui surplus produksi dan pasokan sarana produksi pertanian.