menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Di Depan Anggota GRIB Jaya, Hercules 'Sentil' Oknum yang Mengganggu Prabowo

Di Depan Anggota GRIB Jaya, Hercules 'Sentil' Oknum yang Mengganggu Prabowo

Di Depan Anggota GRIB Jaya, Hercules 'Sentil' Oknum yang Mengganggu Prabowo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Di depan 28 ribuan anggota GRIB Jaya, Ketum DPP GRIB Jaya Hercules menyentil oknum-oknum yang mengganggu Presiden Prabowo. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekitar 28 ribu anggota Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya memadati Istora Senayan, Gelora Bung Karno pada Minggu, 10 Mei 2026.

Mereka datang dari berbagai penjuru tanah air untuk merayakan HUT ke-15 GRIB Jaya.

Dalam pidato kebangsaannya, Ketum DPP GRIB Jaya H. Hercules Rosario Marshall menyentil pihak-pihak yang ingin mengganggu Presiden Prabowo Subianto. 

Baca Juga:

Dia heran, Prabowo yang bekerja untuk rakyat malah mau diturunkan.

"Ini oknum yang ingin menjatuhkan Bapak Prabowo sepertinya harus disentil kupingnya. Sudan lama saya tidak menyentil kuping orang," kata Hercules di depan puluhan ribu anggota GRIB Jaya.

Dia menegaskan kalau ada oknum-oknum yang ingin menjatuhkan Presiden Prabowo secara inkonstitusional akan behadapan dengan GRIB Jaya.

Baca Juga:

Hercules lantas mengulas balik berdirinya GRIB Jaya yang ingin mengawal Prabowo dan bertekad mengantarkannya ke kursi RI 1.

"Berkali-kali kami bertarung dalam setiap pilpres selalu jatuh, tetapi kami bangkit lagi dan akhirnya tahun 2024 bisa mengantarkan Pak Prabowo jadi presiden," ucapnya.

Di depan 28 ribuan anggota GRIB Jaya, Ketum DPP GRIB Jaya Hercules menyentil oknum-oknum yang mengganggu Presiden Prabowo

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co