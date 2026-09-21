Di Depan Candi Prambanan, Marion Jola Akhirnya Dilamar Kekasih
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Marion Jola tengah berbahagia setelah mendapat kejutan spesial dari kekasihnya, Dennis Talakua.
Dia baru saja dilamar kekasih untuk melangkah ke jenjang pernikahan.
Momen bahagia tersebut dibagikan Marion Jola melalui akun miliknya di Instagram.
Dalam video yang dibagikan, Dennis terlihat menyiapkan momen spesial untuk melamar Marion Jola di depan Candi Prambanan.
Gitaris itu kemudian mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Marion Jola. Dia mengajukan pertanyaan tersebut di hadapan kekasih yang tampak terkejut sekaligus bahagia.
“Will you marry me?” ungkap Dennis, Minggu (20/9).
Marion Jola pun menerima lamaran tersebut. Penyanyi kelahiran Kupang, 12 Juni 2000, itu kemudian tidak kuasa menahan kebahagiaannya hingga meneriakkan status barunya.
“I’m a fiancee!” teriak Marion Jola.
Penyanyi Marion Jola tengah berbahagia setelah mendapat kejutan spesial dari kekasihnya, Dennis Talakua.
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