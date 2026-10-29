Di depan Ilmuwan, Wapres Gibran Mengakui Soal Peta Jalan Inovasi Teknologi EV

jpnn.com, JAKARTA - Punya bahan baku melimpah ternyata belum cukup buat bikin Indonesia jemawa di panggung kendaraan listrik (EV).

Kita masih kerap terjebak cuma jadi pembeli dan konsumen teknologi, bukan penciptanya.

Dilema tersebut jadi bahan obrolan hangat saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertemu dengan Prof. Ching-Chuen Chan—ilmuwan kelahiran Magelang yang dijuluki Father of Asian EV—di Istana Wapres, Jakarta.

Gibran jujur mengakui peta jalan inovasi teknologi EV di dalam negeri memang masih merangkak di tahap awal.

Padahal, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan industri motor listrik karya anak bangsa sedang jadi fokus utama pemerintah.

"Kita punya semua sumber daya yang dibutuhkan. Namun, soal inovasi kita ini masih sangat awal," ujar Gibran.

Bagi Wapres, kunci utamanya ada pada dorongan insentif yang pas agar masyarakat mau beralih, sekaligus memicu industri lokal untuk terus melangkah maju.

Pandangan itu disambar tajam oleh Prof. Chan. Dia mengingatkan agar Indonesia tak menaruh harapan pada impor teknologi jika ingin benar-benar mandiri.