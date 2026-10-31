Di Depan Kaesang, PSI Depok Deklarasikan Target 6 Kursi DPRD*

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Kota Depok di Hotel Bumi Wiyata, Jl. Margonda, Depok, Jawa Barat, Sabtu (31/10).

Kegiatan ini dihadiri sekitar 1.000 peserta, mulai dari perwakilan DPW PSI Jawa Barat, jajaran DPD, DPC, hingga tingkat ranting se-Kota Depok.

Saat memberikan sambutan Ketua DPD PSI Kota Depok Binton Nadapdap menegaskan rakorda merupakan agenda wajib sesuai arahan DPP sekaligus momentum strategis untuk mengukur kekuatan partai.

“Kami bangga dengan antusiasme luar biasa dari seluruh pengurus, kader, dan simpatisan. Ini adalah bentuk konsolidasi nyata untuk memastikan setiap tingkatan siap menghadapi tantangan politik ke depan,” ucap anggota DPRD Kota Depok itu.

Di Pemilu 2029, PSI Kota Depok memasang target ambisius tetapi terukur, yaitu meraih 6 kursi di DPRD Kota Depok.

Target ini dirancang dengan setiap Daerah Pemilihan (Dapil) mampu menyumbangkan minimal satu wakil.

“Dari seluruh dapil, kami menargetkan masing-masing satu kursi. Ini bukan sekadar angka, melainkan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi warga di setiap wilayah,” ungkap Binton.

Rakorda tahun ini diselenggarakan sebagai konsolidasi internal tanpa mengundang pihak eksternal seperti kepala daerah maupun perwakilan parpol lain.