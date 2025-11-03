Di Depan Lembaga Rating Global, Menkeu Yakinkan soal Stabilitas Fiskal dan Ekonomi RI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan strategis dengan perwakilan lembaga pemeringkat internasional, S&P Global Ratings.

Pertemuan itu bertujuan memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan ekonomi dan stabilitas fiskal Indonesia di hadapan lembaga penilai dunia.

Dalam pertemuan dengan World Bank dan S&P Global Ratings tersebut, Menkeu mengaku mendapat penilaian positif terhadap strategi fiskal pemerintah.

Kebijakan yang ditempuh di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai mampu meyakinkan lembaga internasional terkait disiplin anggaran negara.

Purbaya menegaskan pemaparan yang dilakukan berhasil menjawab skeptisisme global terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.

“Bank Dunia dan lembaga rating menyampaikan kepuasan atas strategi yang kami paparkan. Keraguan terhadap kemampuan Indonesia menjaga disiplin fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kini semakin berkurang,” kata Menkeu Purbaya dalam siaran persnya, Kamis (16/4).

Ke depan, Bank Dunia disebut menyatakan minat kuat untuk memperdalam kerja sama dengan pemerintah Indonesia.

Fokus kerja sama tersebut, mencakup dukungan bagi pembangunan jangka panjang, pengentasan kemiskinan, serta penyediaan pembiayaan bagi berbagai proyek strategis di negara berkembang.