Di Depan Mahfud MD, Rocky Gerung Kritisi Keputusan Prabowo Angkat Qodari
jpnn.com - Kritikus Rocky Gerung blak-blakan mengkritisi keputusan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Muhammad Qodari menjadi kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Qodari ditunjuk menjadi KSP menggantikan Hasan Nasbi pada Rabu (17/9/2025) lalu.
Rocky melontarkan kritik dalam siniar bersama Mahfud MD bertajuk Ruang Sahabat.
Dalam siniar yang dipandu Rizal Mustary, mereka membicarakan respons Presiden Prabowo atas tuntutan publik pascagerakan demonstrasi akhir Agustus lalu.
"Pak Prabowo ingin meng-address tuntutan publik itu, tetapi address-nya juga ngaco, karena mengangkat Qodari," kata Rocky dalam perbincangan yang tayang di YouTube tersebut.
Menurut Rocky, Qodari juga menjadi duri dalam daging terhadap masyarakat sipil lantaran pendiri lembaga survei Indo Barometer (IB) itu pengusul Jokowi tiga periode.
"Qodari mengusulkan tiga periode, artinya Prabowo pakai Qodari supaya dia tiga periode juga, kan begitu persepsinya. Jadi, kita mesti kasih kritik juga bahwa oke, reaksi Prabowo dengan mengangkat Qodari, itu reaksi yang buruk," tutur Rocky dalam siniar itu.
