Di Depan Markas PDIP, Mahasiswa Kalimantan Serukan Pecat Deddy Sitorus dan Lasarus

jpnn.com, JAKARTA - Sekelompok mahasiswa asal Kalimantan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta.

Aksi dipimpin Marselinus selaku koordinator lapangan sebagai bentuk protes terhadap dua anggota DPR RI dari PDIP, yakni Deddy Sitorus dan Lasarus.

Dalam orasinya, Marselinus menegaskan aksi tersebut merupakan wujud kekecewaan atas ucapan dan sikap yang dinilai merendahkan martabat rakyat Kalimantan.

“Kami datang dari Kalimantan untuk menyampaikan langsung kekecewaan masyarakat. Ucapan Deddy Sitorus yang mengatakan ‘jangan bandingkan kami anggota DPR-RI dengan rakyatnya jelata’ adalah bentuk arogansi yang melecehkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi. Kami menuntut Ketua Umum PDI Perjuangan segera memberhentikan Deddy Sitorus dari keanggotaan partai dan DPR-RI,” kata Marselinus di tengah aksi.

Selain Deddy, para aktivis juga menyoroti Lasarus. Mereka menilai Lasarus tidak layak menyandang predikat wakil rakyat setelah terekam kamera berjoget usai pengesahan kenaikan gaji dan tunjangan DPR.

“Perilaku Lasarus yang berjoget merayakan kenaikan gaji, sementara rakyat sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi, adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Kami juga menuntut agar Lasarus segera diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPR,” tambah Marselinus.

Aksi yang berlangsung damai ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.

Marselinus menegaskan, jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, pihaknya siap menggelar aksi lanjutan dengan skala nasional.