jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kemenangan atas Iran sudah di depan mata, sambil menekankan pemerintahannya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa.

Dalam percakapan telepon dengan anggota militer AS saat perayaan Thanksgiving, Trump mengatakan hasil konflik tersebut akan bergantung pada keputusannya, meskipun dia tidak yakin apakah Iran akan menerima kesepakatan tersebut.

"Kami sudah hampir meraih kemenangan (atas Iran). Itu bisa terjadi kapan saja, kira-kira, sesuai keinginan saya. Sejujurnya, dan kami berusaha bersikap baik, kami memberi mereka setiap kesempatan untuk mencapai kesepakatan dan menyelamatkan banyak nyawa. Namun, saya tidak yakin apakah mereka akan memanfaatkan kesempatan itu. Beberapa orang mempertanyakan alasannya. Apakah mereka gila? Mungkin saja," kata Trump.

Trump pun memuji pasukan AS atas peran mereka dalam perang melawan Iran, sekaligus menegaskan kembali AS tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir.

"Kalian masing-masing memainkan peran penting untuk melindungi tidak hanya negara kita saat ini, tetapi juga warga Amerika generasi mendatang, dengan memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Itu yang bisa saya pastikan kepada kalian," katanya.

Trump juga mengatakan AS telah meluncurkan 150 rudal untuk mencegat ancaman yang menargetkan kapal-kapal komersial di Selat Hormuz.

"Kami telah meluncurkan 150 rudal untuk mencegah rudal dan drone musuh menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz," katanya.

Dengan alasan bahwa AS tidak bergantung pada minyak dari Timur Tengah, Trump mengatakan negaranya memiliki sumber daya energi yang cukup.