menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Di Depan Pimpinan DPRD FPKB, Cak Imin Minta Kadernya Tingkatkan Kinerja dan Kepekaan

Di Depan Pimpinan DPRD FPKB, Cak Imin Minta Kadernya Tingkatkan Kinerja dan Kepekaan

Di Depan Pimpinan DPRD FPKB, Cak Imin Minta Kadernya Tingkatkan Kinerja dan Kepekaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan DPRD Fraksi PKB se-Indonesia di DPP PKB, Jakarta, Minggu (14/9). Foto: dok DPP PKB

jpnn.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Abdul Muhaimin Iskandar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan DPRD Fraksi PKB se-Indonesia di DPP PKB, Jakarta, Minggu (14/9).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyatakan pentingnya peningkatan kinerja, kepekaan, serta optimalisasi peran legislatif yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. 

Dia lantas mengingatkan setiap anggota Fraksi PKB di seluruh DPRD, terutama para pimpinan, tidak boleh sejengkal pun mengkhianati amanah rakyat.

Baca Juga:

“PKB lahir dari rahim rakyat, maka setiap perjuangan politik harus benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai ada kader PKB, khususnya yang duduk sebagai pimpinan DPRD, mengabaikan amanah besar ini,” kata Cak Imin.

Lebih jauh, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu juga berpesan agar seluruh anggota Fraksi PKB mampu berbenah, beradaptasi, dan responsif terhadap perkembangan zaman. 

"Sekarang ini dinamika sosial, politik, dan ekonomi terus bergerak. Dan ini menuntut anggota legislatif PKB untuk selalu menghadirkan solusi nyata di tengah masyarakat," lanjutnya.

Baca Juga:

Cak Imin juga menekankan, setiap anggota DPRD Fraksi PKB jangan pernah berhenti meningkatkan mutu kapasitas dan tidak boleh berhenti belajar. 

Menurutnya, hal itu penting agar para wakil rakyat PKB memiliki kualitas yang mumpuni, memahami persoalan rakyat secara utuh, sekaligus menghadirkan kebijakan yang lebih efektif.

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan DPRD Fraksi PKB se-Indonesia di DPP PKB, Jakarta, Minggu (14/9).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI