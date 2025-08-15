Di Depan Prabowo, Puan Puji Indonesia Gelap & Bendera One Piece
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan bahwa rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik.
Hal itu dia ungkapkan saat pidato dalam sidang tahunan MPR/DPR di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/8).
Menurut dia, saat ini kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik.
Dia pun menyebutkan sejumlah kalimat atau slogan unik yang digunakan rakyat untuk mengkritik.
“Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti “kabur aja dulu”, sindiran tajam “Indonesia Gelap”, lelucon politik “negara Konoha”, hingga simbol-simbol baru seperti “bendera One Piece”, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital,” ucap Puan.
Dia menuturkan, fenomena itu menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri.
“Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan,” jelas dia.
Putri Ketua Umum PDI Perjuangan itu bilang bahwa dibalik setiap pesan ada keresahan.
Menurut Puan, saat ini kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ssst, Gibran Mendadak Ganti Dasi Merah Jadi Biru Muda, Lihat
- Gibran Disambut Puan Maharani, Ada Pak SBY dan Jokowi
- Prabowo Hadiri Sidang Tahunan MPR/DPR, Kenakan Jas Abu-Abu
- Sebelum Sidang Tahunan di DPR, Prabowo Bakal Berenang Supaya Rileks
- Prabowo Akan Paparkan Kinerja 300 Hari Pemerintah Saat Sidang Tahunan MPR
- Sekjen Siti Fauziah Paparkan Rangkaian Acara Sidang Tahunan MPR 2025, Ada 1.250 Undangan