Di Forum ASEAN-China, Wamen Stella Christie Minta PTS Berani Naik Kelas
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie meminta perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia berani naik kelas dengan meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan inovasi.
Menurutnya, Indonesia harus berani menentukan prioritas kebijakan pendidikan tinggi agar mampu bersaing dengan negara-negara maju, termasuk China.
Hal itu disampaikan Stella dalam Forum ASEAN-China untuk Pengembangan Pendidikan Tinggi Swasta ke-8 dan Pertemuan Tahunan ke-6 ASEAN-China Alliance of Private Higher Education Institutions (ACAPHEI) di Universitas Yarsi, Jakarta, Selasa (17/11).
Stella mengatakan keberhasilan China membangun pendidikan tinggi berkualitas harus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia.
Dia mencontohkan bagaimana China mampu mentransformasi pendidikan tinggi menjadi kekuatan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan pengaruh global. Padahal, pada era 1990-an, pendapatan per kapita Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan China.
Namun, kondisi tersebut kini berbalik. China justru tampil sebagai salah satu kekuatan dunia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan penelitian.
Menurut Stella, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari keberanian China memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
"Ini strategi yang dilakukan China sehingga pendidikan tingginya makin unggul di dunia," ujar Stella.
Di Forum ASEAN-China besutan Universitas Yarsi, Wamen Stella Christie minta PTS berani naik kelas
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Indonesia–Tiongkok Sepakati 4 Kerja Sama Strategis Bernilai Lebih dari Rp1.300 T
- APTISI: Lahan dan Bangunan Lembaga Pendidikan Nirlaba Tak Bisa jadi Objek Pajak
- ASEAN: Mengapa Maju di Ekonomi, tetapi Buntu Soal Myanmar dan Laut Tiongkok Selatan?
- Lanjutkan Tradisi Kemenangan, TNI AD Sabet Gelar Juara Umum ke-15 di AARM 2026
- Hadiri ACAMM ke-27 di Malaysia, KSAD Jenderal Tandyo Dorong Kesiapsiagaan Regional
- Prabowo Minta Perundingan ASEAN-Tiongkok soal Laut China Selatan Segera Dituntaskan