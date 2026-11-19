jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie meminta perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia berani naik kelas dengan meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan inovasi.

Menurutnya, Indonesia harus berani menentukan prioritas kebijakan pendidikan tinggi agar mampu bersaing dengan negara-negara maju, termasuk China.

Hal itu disampaikan Stella dalam Forum ASEAN-China untuk Pengembangan Pendidikan Tinggi Swasta ke-8 dan Pertemuan Tahunan ke-6 ASEAN-China Alliance of Private Higher Education Institutions (ACAPHEI) di Universitas Yarsi, Jakarta, Selasa (17/11).

Stella mengatakan keberhasilan China membangun pendidikan tinggi berkualitas harus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia.

Dia mencontohkan bagaimana China mampu mentransformasi pendidikan tinggi menjadi kekuatan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan pengaruh global. Padahal, pada era 1990-an, pendapatan per kapita Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan China.

Namun, kondisi tersebut kini berbalik. China justru tampil sebagai salah satu kekuatan dunia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan penelitian.

Menurut Stella, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari keberanian China memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan tinggi.

"Ini strategi yang dilakukan China sehingga pendidikan tingginya makin unggul di dunia," ujar Stella.