Di Forum MUI, Prabowo Ajak Elemen Bangsa Bersatu Memberantas Korupsi

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu memberantas korupsi.

Dia mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya adalah negara yang sangat kaya. Namun, masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan akibat ulah para koruptor mencuri kekayaan negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam taklimatnya pada acara Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa serta Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masa Khidmat 2025–2030 yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal, pada Sabtu (7/2).

"Saya mengajak seluruh bangsa, seluruh rakyat terutama unsur pimpinannya, dan sekarang di hadapan Majelis Ulama Indonesia, di hadapan saudara-saudara semua, marilah kita bersatu,” ucap Prabowo.

“Kita harus menjaga Republik ini, kita harus menjaga kekayaan bangsa. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia," lanjutnya.

Prabowo mengakui bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia memang bukan pekerjaan ringan. Ada perlawanan dari para koruptor yang selama ini mencuri kekayaan negara.

Menurut dia, setiap kali pemerintah ingin memberantas korupsi, ada kelompok yang disebut “garong” justru menyerang balik.

"Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini," tutur Prabowo.