Di Forum PBB, Menteri Jumhur Tekankan Transisi Hijau Harus Adil, Berpihak kepada Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat menyampaikan upaya mengendalikan perubahan iklim harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Menteri Jumhur dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition di New York, Rabu (23/9).

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81.

“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata,” kata Menteri Jumhur.

Menurut dia, pelaksanaan komitmen iklim juga perlu berpedoman pada prinsip keadilan serta tanggung jawab bersama sesuai kemampuan masing-masing negara.

Indonesia menjadikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai salah satu arah menuju target emisi nol bersih (net-zero emissions) pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan sejumlah langkah lintas sektor, antara lain pengurangan emisi dari limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pengembangan industri rendah karbon, serta penerapan carbon capture, utilisation and storage.

Pemerintah juga mendorong pengembangan energi surya skala besar, penerapan bahan bakar B50 untuk mendukung ketahanan energi, serta pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon.