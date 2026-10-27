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Di Hadapan 1.000 Tagana se-Sulsel, Gus Ipul Ajak Perkuat Kesiapsiagaan

Di Hadapan 1.000 Tagana se-Sulsel, Gus Ipul Ajak Perkuat Kesiapsiagaan
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Mensos Gus Ipul mengajak Taruna Siaga Bencana (Tagana) Sulawesi Selatan memperkuat kesiapsiagaan dan memperluas edukasi kebencanaan, termasuk di Sekolah Rakyat. Foto: Kemensos

jpnn.com, MAKASSAR - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak Taruna Siaga Bencana (Tagana) Sulawesi Selatan memperkuat kesiapsiagaan dan memperluas edukasi kebencanaan, termasuk di Sekolah Rakyat

Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Apel Siaga Bencana, Jambore, dan Konsolidasi Relawan Sosial Kebencanaan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Senin (26/10) malam. 

"Saya ingin sampaikan secara khusus, sosialisasi Sekolah Rakyat Aman Bencana sangat penting. Sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi peserta didik, guru, dan seluruh warga sekolah,” katanya. 

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Menurut Gus Ipul, pengetahuan tentang risiko bencana, jalur evakuasi, titik kumpul, komunikasi darurat, serta tindakan penyelamatan dasar perlu ditanamkan dan dilatih secara berkala. 

Tagana diharapkan mengambil peran aktif dalam membangun pemahaman tersebut.

Kegiatan yang diikuti 1.000 anggota Tagana dan 38 ketua tim tersebut menjadi ruang konsolidasi sukarelawan untuk meningkatkan keterampilan, berbagi pengalaman, dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana. 

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Rangkaian jambore mencakup perlombaan keterampilan dan kekompakan, bakti sosial, donor darah, serta sosialisasi Sekolah Rakyat Aman Bencana. 

Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas pengabdian Tagana yang terus hadir membantu masyarakat di berbagai daerah. 

Mensos Gus Ipul mengajak Taruna Siaga Bencana (Tagana) Sulawesi Selatan memperkuat kesiapsiagaan dan memperluas edukasi kebencanaan, termasuk di Sekolah Rakyat.

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