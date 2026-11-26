jpnn.com, JAKARTA - Direktur Sistem dan Metode Pusterad Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva menyampaikan pesan yang sederhana tetapi menantang: jadikan bela negara sebagai gaya hidup.

Brigjen Antoninho menyampaikan hal itu di hadapan 590 peserta yang memenuhi Ballroom Ijen Suites Hotel, Malang, Kamis (26/11/2026).

Antoninho dalam Forum Kebangsaan yang mengangkat tema "Kesadaran Bela Negara Merupakan Fondasi Dasar Menuju Indonesia Emas", dia hadir sebagai motivator utama sekaligus narasumber materi "Model Transformasi Nilai Kebangsaan bagi Generasi Muda Indonesia".

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Dalam kesempatan itu, Antoninho mengingatkan bukan gaya hidup yang ditampilkan di media sosial melainkan gaya hidup yang dijalani setiap hari, lewat disiplin, kejujuran, kepedulian, gotong royong, dan kecintaan terhadap tanah air.

Di ruangan itu, duduk berdampingan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala desa, organisasi kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, hingga pelajar. Latar mereka berbeda, tetapi perhatian mereka tertuju pada satu panggung yang sama.

Bela Negara yang Hidup Sehari-hari

"Bela negara bukan hanya tugas tentara," ujar Antoninho membuka materinya.

Bagi banyak orang, bela negara selama ini identik dengan seragam, baris-berbaris, dan medan pertempuran.