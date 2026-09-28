Di Hadapan Guru TK, Mohamad Toha Tekankan Pentingnya Tanamkan Adab bagi Anak Sejak Dini

jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR RI Mohamad Toha mengajak para guru Taman Kanak-Kanak (TK) untuk menanamkan nilai menghargai sesama dan membangun adab yang baik kepada anak sejak usia dini.

Hal tersebut disampaikan Toha dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) di Lorin Hotel Solo, Surakarta, Sabtu (27/9).

Toha menekankan pentingnya memahami UUD NRI Tahun 1945, khususnya nilai-nilai yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan penghargaan terhadap sesama.

Menurut Toha, pemahaman mengenai HAM tidak harus selalu disampaikan melalui hal-hal yang kompleks.

Bagi anak-anak, nilai tersebut dapat dikenalkan melalui perilaku sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati teman, tidak menyakiti orang lain, mau berbagi, mendengarkan orang lain, dan memperlakukan setiap orang dengan baik.

“Anak-anak perlu diajarkan sejak dini bagaimana menghargai sesama. Menghormati teman, tidak menyakiti, mau berbagi, dan memiliki adab yang baik merupakan hal-hal sederhana yang sebenarnya merupakan bagian dari nilai kehidupan berbangsa,” ujar Toha.

Dia mengatakan, guru TK memiliki posisi yang sangat penting karena pendidikan pada usia dini bukan hanya mengenai kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter.

Apa yang dilihat, didengar, dan dibiasakan oleh anak dalam lingkungan pendidikan akan turut membentuk perilaku mereka di kemudian hari.