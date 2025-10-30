Di Hadapan Kapolri, Prabowo Akui Pernah Menerobos Lalu Lintas

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku dirinya pernah menerobos lalu lintas ketika masih muda.

“Saya juga waktu muda dulu bukan sekarang kalau lampu merah ada polisi enggak, jeng (menerobos lalu lintas), salah saya mengaku, saya enggak benar,” ujar Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10).

Kepala Negara yang berbicara langsung di hadapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu menuturkan bahwa dia mengerti bila banyak orang yang kesal dan dongkol jika terjaring polisi di jalan.

Namun, penertiban itu justru menjadi tugas pokok anggota Polri.

“Macam-macam polisi kok ngumpet di gelap-gelap, kita salah, iya kan. Berarti kau hanya mau tertib kalau dilihat,” kata dia.

Meski begitu, Ketua Umum Partai Gerindra itu memuji bahwa kinerja polisi di Indonesia saat ini tergolong sangat baik.

“Alhamdulillah polisi kerja benar dan begini ya kita buka-bukaan,” tuturnya.

Dia menyebutkan memang tak semua anggota polisi berkelakuan baik. Terlebih, dalam satu lembaga memiliki hingga ratusan ribu anggota.