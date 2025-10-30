menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Di Hadapan Kapolri, Prabowo Akui Pernah Menerobos Lalu Lintas

Di Hadapan Kapolri, Prabowo Akui Pernah Menerobos Lalu Lintas

Di Hadapan Kapolri, Prabowo Akui Pernah Menerobos Lalu Lintas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto (tengah) bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat pemusnahan barang bukti narkoba di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10). Presiden Prabowo Subianto memimpin pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun yang diamankan Polri sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku dirinya pernah menerobos lalu lintas ketika masih muda.

“Saya juga waktu muda dulu bukan sekarang kalau lampu merah ada polisi enggak, jeng (menerobos lalu lintas), salah saya mengaku, saya enggak benar,” ujar Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10).

Kepala Negara yang berbicara langsung di hadapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu menuturkan bahwa dia mengerti bila banyak orang yang kesal dan dongkol jika terjaring polisi di jalan.

Baca Juga:

Namun, penertiban itu justru menjadi tugas pokok anggota Polri.

“Macam-macam polisi kok ngumpet di gelap-gelap, kita salah, iya kan. Berarti kau hanya mau tertib kalau dilihat,” kata dia.

Meski begitu, Ketua Umum Partai Gerindra itu memuji bahwa kinerja polisi di Indonesia saat ini tergolong sangat baik.

Baca Juga:

“Alhamdulillah polisi kerja benar dan begini ya kita buka-bukaan,” tuturnya.

Dia menyebutkan memang tak semua anggota polisi berkelakuan baik. Terlebih, dalam satu lembaga memiliki hingga ratusan ribu anggota.

Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa dirinya pernah menerobos lalu lintas saat masih muda.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI