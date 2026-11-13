Di Hadapan Menperin Sarmuji, Suzuki Pamer Fronx SGX Buatan Cikarang

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar Showcase Teknologi Teknologi Kendaraan Rendah Emisi Produksi Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Suzuki Indonesia menjadi salah satu brand otomotif yang ikut berpartisipasi pada ajang tersbut.

Melalui kegiatan itu, Suzuki menampilkan Fronx SGX Hybrid yang diproduksi oleh PT Suzuki Indomobil Motor (SIM) di Cikarang, Jawa Barat kepada Menteri Perindustrian Republik Indonesia Muhammad Sarmuji.

Suzuki Fronx merupakan salah satu model Suzuki yang berpartisipasi dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) atau Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah yang diprakarsai pemerintah melalui Permenperin Nomor 36 Tahun 2021.

Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra mengatakan melalui partisipasi dalam showcase ini, pihaknya ingin memperlihatkan ke Pemerintah terkait kapabilitas manufaktur Indonesia dalam menghasilkan kendaraan dengan teknologi yang ramah lingkungan.

"Kami bangga Fronx dapat diproduksi di Indonesia. Ke depannya, Suzuki akan terus memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia di tingkat global," ungkap Doni dalam siaran persnya, Jumat (13/11).

Suzuki Fronx SGX Hybrid dipasarkan oleh PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) sejak 2025 dan merupakan lini hybrid ke-4 dari Suzuki yang memperoleh sambutan positif dari konsumen Indonesia.

Model itu dilengkapi dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS).