menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Di Hadapan Menteri dan Gubernur Jabar, Taufik Hidayat, Si Penyiksa Perempuan Minta Maaf

Di Hadapan Menteri dan Gubernur Jabar, Taufik Hidayat, Si Penyiksa Perempuan Minta Maaf

Di Hadapan Menteri dan Gubernur Jabar, Taufik Hidayat, Si Penyiksa Perempuan Minta Maaf
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan YTR saat memberikan pernyataannya dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (26/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Taufik Hidayat (30 tahun), tersangka penyiksaan dan penyekapan YTR di Kabupaten Bandung ditampilkan di hadapan publik.

Untuk pertama kalinya setelah ditangkap, Taufik Hidayat dihadirkan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (26/6).

Dengan baju tahanan warna orange, Taufik Hidayat tertunduk saat ditampilkan di depan awak media.

Baca Juga:

Tangannya diborgol dengan pengawalan dari petugas Polda Jabar.

Tak banyak yang diucapkan Taufik pelaku penyiksa perempuan itu. Dia hanya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalannya setelah membuat cacat YTR.

Permintaan maaf itu disampaikan Taufik di hadapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arafah Fauzi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Direktur Utama RS Hasan Sadikin, dr Rachim Dinata, dan stakeholder lainnya.

Baca Juga:

"Saya menyesal, saya minta maaf," kata Taufik kepada wartawan.

Dia hanya tertunduk tidak menanggapi berbagai pertanyaan yang dilontarkan wartawan.

Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan sadis YTR di Bandung, ditampilkan dalam sesi konferensi pers yang dihadiri Menteri PPPA hingga Gubernur.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI