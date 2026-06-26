Di Hadapan Menteri dan Gubernur Jabar, Taufik Hidayat, Si Penyiksa Perempuan Minta Maaf
jpnn.com, JAKARTA - Taufik Hidayat (30 tahun), tersangka penyiksaan dan penyekapan YTR di Kabupaten Bandung ditampilkan di hadapan publik.
Untuk pertama kalinya setelah ditangkap, Taufik Hidayat dihadirkan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolda Jabar, Irjen Rudi Setiawan, di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (26/6).
Dengan baju tahanan warna orange, Taufik Hidayat tertunduk saat ditampilkan di depan awak media.
Tangannya diborgol dengan pengawalan dari petugas Polda Jabar.
Tak banyak yang diucapkan Taufik pelaku penyiksa perempuan itu. Dia hanya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalannya setelah membuat cacat YTR.
Permintaan maaf itu disampaikan Taufik di hadapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arafah Fauzi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Direktur Utama RS Hasan Sadikin, dr Rachim Dinata, dan stakeholder lainnya.
"Saya menyesal, saya minta maaf," kata Taufik kepada wartawan.
Dia hanya tertunduk tidak menanggapi berbagai pertanyaan yang dilontarkan wartawan.
Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan sadis YTR di Bandung, ditampilkan dalam sesi konferensi pers yang dihadiri Menteri PPPA hingga Gubernur.
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