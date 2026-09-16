Di Hadapan Prabowo, Pramono Minta Danantara Bantu Biayai LRT Jakarta Fase Selanjutnya

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pembiayaan pembangunan LRT Jakarta fase selanjutnya bisa dibantu oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Permintaan itu langsung dikemukakan Pramono di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat peresmian LRT Jakarta rute Rawamangun-Manggarai.

Pramono menuturkan Pemprov DKI Jakarta bakal melanjutkan pembangunan LRT Jakarta dari Kelapa Gading hingga ke Jakarta International Stadium (JIS) dan rute Velodrome hingga Stasiun Whoosh Halim Perdana Kusuma.

“Bapak Presiden akan akan lebih menggembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak,” ucap Pramono di Stasiun LRT Jakarta Manggarai, pada Rabu (16/9).

Pramono juga melaporkan LRT Jakarta yang sudah ada saat ini dengan rute Kelapa Gading-Velodrome dan Rawamangun-Manggarai sepenuhnya dibangun oleh PT Jakarta Propertindo dan sepenuhnya menggunakan dana APBD Pemerintah DKI Jakarta.

LRT dari Kelapa Gading hingga Manggarai memiliki panjang 12,2 kilometer dengan investasi Rp 12,1 triliun.

“Dalam satu trenset 270 penumpang dan rencananya Bapak Presiden, kalau ini sudah dijalankan maka hariannya kurang lebih 80.000 penumpang setiap harinya,” kata dia.

Dimulai hari ini hingga 23 September 2026 nanti, warga hanya perlu membayar Rp 8 rupiah untuk menaiki LRT Jakarta.