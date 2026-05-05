Di Hadapan Siswa SD, Kompol Indra Peringatkan Dampak Negatif Media Sosial

jpnn.com, PEKANBARU - Anggota Ditintelkam Polda Riau Kompol Indra Lamhot Sihombing menjadi pembina upacara di SD Kalam Kudus Pekanbaru, Senin (4/5). Kegiatan upacara berlangsung dengan tertib dan penuh perhatian dari para siswa serta guru yang hadir.

Dalam amanatnya, Kompol Indra menyampaikan bahwa kejahatan saat ini tidak hanya terjadi secara nyata di depan mata, tetapi juga berkembang pesat di dunia maya.

Menurutnya, berbagai konten di internet sering kali tidak mengandung nilai sosial, bahkan dapat mendorong anak-anak menjadi tidak patuh kepada orang tua. Hal ini berdampak pada perilaku anak yang cenderung menjadi antipati dan kurang mampu bersosialisasi dengan baik, bahkan memicu terjadinya perundungan.

“Jangan sampai anak-anak bebas bermain di media sosial dan game online tanpa pengawasan. Media sosial atau internet memang memiliki dampak negatif, tetapi juga memiliki nilai positif jika dimanfaatkan dengan baik, misalnya untuk mencari bahan pelajaran,” jelas Kompol Indra.

Dia menambahkan bahwa penggunaan media sosial sebenarnya tidak menjadi masalah selama ada bimbingan dari orang tua. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, anak-anak sebaiknya tidak diberikan kebebasan penuh dalam mengakses dunia maya. Kompol Indra juga mengingatkan bahwa tujuan utama anak datang ke sekolah adalah untuk belajar.

Dia menekankan bahwa saat ini banyak pelaku kejahatan yang memanfaatkan media digital, sehingga ancaman tidak hanya datang dari dunia nyata, tetapi juga dari dunia maya. Oleh karena itu, pihak kepolisian terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan tersebut demi menjaga keamanan masyarakat, khususnya anak-anak.

Baca Juga: SPI Dukung Ojol Disabilitas yang Pengin Anaknya Jadi Polisi

“Buatlah kebanggaan bagi orang tua dengan belajar sungguh-sungguh, karena mereka telah banyak berjuang demi masa depan anak-anaknya. Jangan mengecewakan orang tua. Dengarkan apa yang disampaikan guru, karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah,” tutup Kompol Indra.

Pada kesempatan yang sama, Kepala SD Kalam Kudus Pekanbaru, Lenny Marlina Samosir, menyambut baik pelaksanaan upacara tersebut yang dapat berjalan dengan lancar dan penuh makna. Ia mengapresiasi kehadiran Kompol Indra yang telah memberikan motivasi dan wawasan kepada para siswa.