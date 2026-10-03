Di Hadapan Taruna Akpol, Irjen Herry Heryawan Dorong Polisi Kenali Alam dan Lingkungan

jpnn.com - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengajak para taruna Akademi Kepolisian (Akpol) untuk memperluas cara pandang dalam menjalankan tugas kepolisian.

Menurutnya, calon perwira Polri tidak cukup hanya memahami persoalan kriminalitas, tetapi juga harus mampu membaca kondisi alam dan lingkungan di wilayah tempat mereka bertugas.

Pesan tersebut disampaikan Irjen Herry Heryawan saat memberikan kuliah umum di hadapan ratusan Taruna Akpol di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (3/10/2026).

Dalam kesempatan itu, ia memperkenalkan konsep Green Policing sebagai salah satu pendekatan dalam menghadapi tantangan keamanan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan.

Herry menjelaskan, kondisi lingkungan memiliki hubungan erat dengan stabilitas keamanan.

Kerusakan ekosistem, kebakaran hutan dan lahan, hingga persoalan sumber daya alam dapat berkembang menjadi persoalan sosial yang membutuhkan respons kepolisian.

“Premisnya sederhana, kerusakan lingkungan dapat menghasilkan risiko keamanan,” kata Herry.

Ia kemudian memaparkan pengalaman Riau dalam menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).