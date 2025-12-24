Di Hadapan Tim Penilai, Wamenpora Taufik Hidayat Beberkan Transformasi Kemenpora

jpnn.com - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Taufik Hidayat, hadir mewakili Menpora Erick Thohir dalam agenda Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

Dalam forum tersebut, Taufik didampingi Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro untuk menyampaikan paparan di hadapan tim penilai yang berasal dari berbagai lembaga, yakni Komisi Informasi Pusat, Indonesian Public Institute, serta hukumonline.

Pada kesempatan itu, Wamenpora menegaskan komitmen Kemenpora dalam membangun tata kelola informasi publik yang terbuka dan mudah diakses masyarakat.

Taufik menyebut arah kebijakan kementerian sejalan dengan visi pembinaan pemuda dan transformasi olahraga yang terus digaungkan Menpora Erick Thohir.

"Demi terwujudnya kedigdayaan bangsa melalui pemuda berkarakter, masyarakat bugar, duta bangsa yang berprestasi di tingkat dunia, serta industri olahraga yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas," ucap Taufik.

Taufik juga memaparkan langkah konkret Kemenpora dalam melakukan transformasi kelembagaan.

Salah satu fokus utama adalah penyederhanaan regulasi, di mana ratusan peraturan menteri akan dirampingkan secara signifikan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi.