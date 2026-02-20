Di Hadapan Trump, Prabowo: Kami Akan Wujudkan Impian Perdamaian di Palestina

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa keputusan Indonesia berpartisipasi dalam Board of Peace sebagai sikap aktif dalam mendukung terciptanya perdamaian dunia serta mewujudkan solusi yang seadil-adilnya bagi rakyat Palestina.

Hal itu dikatakan di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan delegasi lainnya pada pertemuan perdana Board of Peace.

Menurut dia, komitmen Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian di Palestina melalui partisipasi aktif dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace.

"Kami akan mewujudkan impian perdamaian di Palestina, solusi yang berkelanjutan bagi Palestina dan di Gaza," ucap Prabowo di Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis (19/2).

Prabowo juga menyampaikan optimismenya mewujudkan perdamaian di Palestina sejak hari pertama mempelajari 20 poin gagasan Trump dalam Board of Peace.

"Sejak hari pertama kami mempelajari rencana 20 poin Presiden Trump, kami sepenuhnya setuju dan kami berkomitmen penuh terhadap rencana ini, dan itulah sebabnya kami bergabung dengan Board of Peace," kata dia.

Meski terdapat berbagai tantangan, Prabowo yakin perdamaian Palestina dapat diwujudkan secara bersama-sama.

"Kami berkomitmen terhadap keberhasilannya. Kami memahami akan ada banyak hambatan, akan ada banyak kesulitan, tetapi kami sangat optimistis," tuturnya. (mcr4/jpnn)