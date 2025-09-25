Di Hadapan Wapres Gibran, Gubernur Herman Deru Beberkan 3 Persoalan Besar Banyuasin
jpnn.com, BANYUASIN - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, mengungkapkan tiga persoalan besar Banyuasin yang perlu segera diatasi.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Herman Deru di hadapan akil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka dalam kegiatan Panen Raya Jagung sekaligus memperingati Hari Tani Nasional di Desa Mulia Sari, Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Kamis (25/9/2025).
Pertama, penyelesaian proyek Tol Palembang-Betung yang masih terkendala pembebasan lahan sepanjang 5 kilometer.
“Jika ruas tol ini tidak segera diselesaikan, kemacetan bisa menyebabkan antrean hingga 24 jam di jalur penghubung sepanjang 60 km. Ini sangat mengganggu distribusi pangan dan logistik,” kata Herman Deru.
Kedua, Gubernur menekankan perbaikan Jalan Lintas Timur sepanjang 14 km yang rusak parah akibat kelebihan muatan kendaraan.
Menurutnya, kondisi itu memperlambat distribusi barang, bahkan berulang kali memicu kecelakaan.
Ketiga, percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.
Dia menilai keberadaan pelabuhan laut ini sangat mendesak, mengingat selama ini Sumsel hanya memiliki pelabuhan sungai di kawasan perkotaan.
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, mengungkapkan tiga persoalan besar Banyuasin yang perlu segera diatasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan Tingkat SMA/SMK se-Sumsel, Herman Deru Berpesan Hal Ini
- Gubernur Herman Deru Tekankan Pentingnya Sinergi OPD, APIP dan KPK untuk Cegah Korupsi
- Herman Deru Desak Jalan Palembang–Betung yang Rusak Diperbaiki demi Keselamatan Warga
- Safari Jumat Herman Deru Jadi Simbol Kerukunan di Tengah Keberagaman Sumsel
- Gubernur Herman Deru Dorong Literasi Internet Murah Bagi Masyarakat Luas
- Herman Deru Libatkan Bank Sumsel Babel dalam KDEKS untuk Perkuat Ekonomi Daerah