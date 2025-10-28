Di Hari Sumpah Pemuda, Rachel Vennya Ajak Perempuan Indonesia Kembali Percaya Diri

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram dan pebisnis Rachel Vennya didapuk menjadi Brand Ambassador skincare lokal 'This Is Your' dan menggelar kampanye 'Percaya' pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Gerakan ini mengajak perempuan Indonesia untuk kembali yakin pada diri sendiri di tengah banyaknya tekanan sosial dan standar kecantikan yang sering membatasi.

"Di dunia yang sering kali menuntut perempuan untuk menjadi segalanya, kuat tapi lembut, bebas tapi tetap sesuai, cantik tapi tidak berlebihan, ada satu hal yang perlahan terkikis, rasa percaya pada diri sendiri," kata Founder This Is Your, Raras, Selasa (28/10).

Melalui kampanye, perempuan diminta melakukan refleksi dan berhenti sejenak, menatap diri, dan menyadari bahwa mereka sudah cukup. Tanpa harus selalu menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain.

“Percaya pada diri sendiri. Kami ingin setiap perempuan merasa aman dan nyaman menjadi dirinya apa adanya,” ujarnya.

This Is Your menggandeng Rachel Vennya karena dinilai sebagai sosok yang selama ini dikenal publik bukan hanya karena pencapaiannya, tetapi juga karena keberaniannya menghadapi jatuh-bangun hidup di ruang terbuka.

Rachel bukan tampil sebagai figur sempurna, melainkan sebagai perempuan yang masih belajar percaya pada proses, pada pilihan, dan pada dirinya sendiri

"Kolaborasi dengan Rachel Vennya adalah pengingat sekaligus penguat bahwa kepercayaan adalah fondasi kecantikan yang sejati," ungkapnya.