Di Hari Sumpah Pemuda, Taj Yasin Minta Aksi Nyata Pemuda Atasi Persoalan Masyarakat

jpnn.com, TEGAL - Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tingkat Provinsi Jawa Tengah dimaknai sebagai dorongan kuat bagi generasi muda agar tidak hanya berjuang lewat kata-kata, melainkan mewujudkannya melalui aksi nyata menjawab berbagai persoalan masyarakat.

“Perjuangan pemuda bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga diimplementasikan dengan gerakan nyata,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen seusai memimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Tegal, Rabu 28 Oktober 2026.

Aksi nyata itu, lanjut dia, salah satunya dengan terlibat dalam upaya mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi saat musim penghujan.

“Saya berharap para pemuda ini menjadi garda terdepan, bersama-sama dengan kami yang ada di pemerintahan, dengan TNI, Polri, dan para stakeholder, untuk menghadapi berbagai potensi bencana,” ujarnya.

Bentuk aksinya diwujudkan melalui kegiatan pembersihan sungai, reboisasi hutan, hingga upaya meningkatkan daya serap air di lingkungan permukiman.

Pemprov Jateng, lanjutnya, juga telah meluncurkan program Satu Rumah Satu Sumur Resapan (SOPAN). Program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga ketersediaan air sekaligus mengurangi risiko genangan saat musim hujan.

Dia mencontohkan manfaat sumur resapan yang telah dirasakan masyarakat di Kabupaten Semarang. Keberadaan sumur resapan membantu menjaga ketersediaan air ketika musim kemarau.

“Kemarin di Kabupaten Semarang, mereka sudah merasakan bagaimana manfaat sumur resapan itu. Ketika musim kekeringan, mereka tidak sampai mengalami kekurangan air,” ungkapnya.