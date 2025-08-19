Di HUT ke-80 Provinsi Jateng, Ahmad Luthfi Beberkan Capaian Positif Pembangunan

menu
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi. Foto: Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi memaparkan capaian positif pembangunan di berbagai sektor pada semester I 2025.

Hal itu ia sampaikan dalam upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Selasa (19/8/2025).

Menurut Luthfi, capaian tersebut menunjukkan arah pembangunan Jateng yang semakin baik.

“Hari ini, 19 Agustus 2025, tepat enam bulan saya bersama Gus Yasin memimpin Jawa Tengah. Capaian semester I 2025 menunjukkan arah pembangunan yang positif,” ujarnya di depan peserta upacara.

Pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat naik dari 4,96 persen pada triwulan I menjadi 5,28 persen pada triwulan II.

Sementara tingkat kemiskinan turun dari 9,58 persen pada semester II 2024 menjadi 9,48 persen pada semester I 2025.

“Kami doakan bisa lebih menggigit lagi, karena keberhasilan pembangunan parameternya adalah kesejahteraan masyarakat,” kata Luthfi.

Inflasi Jateng masih terkendali meski meningkat dari 0,75 persen di triwulan I menjadi 2,20 persen di triwulan II.

