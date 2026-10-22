Di Jateng Ada 5.400 Pesantren, Ahmad Luthfi Perkuat Dukungan untuk Santri-Guru Agama

jpnn.com, TEGAL - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan peringatan Hari Santri bukan sekadar momentum mengenang perjuangan ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa santri berperan penting dalam menyiapkan masa depan bangsa.

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri acara Jateng Bersholawat dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pancasila, Kota Tegal, Rabu, 21 Oktober 2026.

Dalam acara tersebut, Ahmad Luthfi hadir didampingi oleh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Turut hadir juga Forkomida Jateng, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan Wakil Wali Kota Iin Tazkiyatul Muthmainnah, serta sejumlah kepala daerah lain se-Jawa Tengah.

Selain itu juga ada ulama Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar (Gus Kautsar), dan Habib Bidin yang memberikan tausyiah dan memimpin selawat bersama.

"Hari Santri ini untuk mengenang dan menghormati resolusi jihad dalam melawan penjajah yang dulu dilaksanakan oleh Hadratus Syeikh Hasyim Asy'ari dan para santri," kata Luthfi.

Dia mengaku mengapresiasi peran santri yang ada di wilayahnya. Provinsi ini setidaknya memiliki 5.400 pondok pesantren dengan 555 ribu santri.

Hal itu menurutnya merupakan modal sosial yang perlu terus diperkuat agar pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama tetapi juga melahirkan generasi yang mampu berkontribusi di berbagai bidang.

Sebagai bentuk apresiasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa telah menginisiasi program Pesantren Obah. Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan beasiswa bagi santri dan pengasuh pesantren.