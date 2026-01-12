Di Kandang Persib, Rizky Ridho Bicara Soal Kekalahan Persija
jpnn.com - Persija Jakarta harus mengakhiri lawatannya ke markas Persib Bandung pada pekan ke-17 BRI Super League dengan tanpa poin.
Pertandingan Persib vs Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (11/1/2026), berakhir dengan skor 1-0.
Gol cepat yang dicetak Beckham Putra pada awal laga menjadi satu-satunya pembeda dalam duel bertajuk El Clasico ini.
Kepala Tetap Tegak Rizky Ridho
Di tengah kekecewaan atas hasil pertandingan, kapten Persija Rizky Ridho memilih menyikapi kekalahan dengan dewasa dan penuh sportivitas.
Bek Timnas Indonesia itu menyampaikan apresiasi kepada tuan rumah sekaligus menatap laga berikutnya dengan optimisme.
"Saya mengucapkan selamat kepada Persib atas raihan tiga poin hari ini."
"Terima kasih atas sambutannya, dan kami akan menunggu di Jakarta," ucap Ridho.
Pernyataan singkat tersebut mencerminkan mental kepemimpinan Ridho di tengah situasi sulit.
Takluk dari Persib, Persija tetap tunjukkan karakter. Pernyataan Rizky Ridho seusai laga menyimpan pesan tersirat.
