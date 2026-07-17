menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Di Kolam Inilah 8 Siswi MTs di Garut Tenggelam, 1 Meninggal Dunia

Di Kolam Inilah 8 Siswi MTs di Garut Tenggelam, 1 Meninggal Dunia

Di Kolam Inilah 8 Siswi MTs di Garut Tenggelam, 1 Meninggal Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polisi melakukan pengecekan kolam air lokasi insiden seorang siswi yang tewas tenggelam di Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jumat (17/7/2026). (ANTARA/HO-Polres Garut)

jpnn.com - Polres Garut mengerahkan tim untuk menyelidiki insiden delapan siswi tenggelam saat berenang di kolam penampungan mata air di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Diketahui akibat insiden itu, , satu siswi MTs Miftahul Ulum Cigedug meninggal dunia karena tenggelam.

Polisi yang dikerahkan ke lokasi kolam juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Baca Juga:

"Sudah dilakukan pemeriksaan kepada saksi, olah TKP, pemasangan police line," kata Kepala Seksi Humas Polres Garut Ipda Susilo Adhi saat dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Jumat (17/7/2026).

Insiden maut itu terjadi di kolam penampungan mata air di Kampung Cibolang, Desa Cidatar, Garut, Kamis (16/7/2026) siang.

Sebanyak delapan siswi MTs Miftahul Ulum Cigedug itu, seusai kegiatan sekolah langsung berenang di kolam tersebut. Tanpa diduga mereka justru tenggelam.

Baca Juga:

"Setelah selesai kegiatan tadabur alam, para pelajar berenang," ujarnya.

Akibat kejadian itu, satu siswi yakni Siti Jamilah (14) Kelas 9 warga Kecamatan Cigedug meninggal dunia, sedangkan tujuh teman lainnya berhasil diselamatkan.

Polres Garut mengerahkan tim untuk menyelidiki insiden delapan siswi tenggelam saat berenang di kolam penampungan mata air di Kecamatan Cisurupan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI