jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat keterbukaan, inovasi, dan kerja sama sebagai tiga prioritas utama dalam membangun komunitas Asia Pasifik yang makmur bersama.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 33rd Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Shenzhen International Communication Center (SICC), Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada Kamis (19/11).

Dalam intervensinya, Prabowo menyatakan dukungan penuh terhadap tema APEC 2026, yakni “Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together” atau membangun komunitas Asia Pasifik untuk mencapai kemakmuran bersama.

Dia turut menyoroti transformasi Shenzhen yang dalam kurun waktu 40 tahun berkembang dari sebuah desa nelayan menjadi pusat inovasi global.

“Empat puluh tahun yang lalu, Shenzhen hanyalah sebuah desa nelayan. Kini, kota tersebut menunjukkan apa yang bisa dicapai melalui visi, keterbukaan, dan kerja keras,” ujar Prabowo.

“Inilah contoh yang diberikan oleh Tiongkok kepada kita. Saat ini, Shenzhen telah menjadi pusat inovasi global,” lanjutnya.

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia juga tengah menjalankan transformasi untuk membangun ekonomi yang tangguh, produktif, dan inklusif.

Upaya tersebut dimulai dari penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi digital di sekolah, modernisasi desa-desa nelayan dan koperasi desa, serta hilirisasi.