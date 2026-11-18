jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kerja sama ekonomi antara ASEAN dan Jepang.

Menurut dia, pelibatan UMKM merupakan aspek penting untuk menjaga ketahanan ekonomi kawasan dalam menghadapi tantangan global.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Jepang di Manila, Filipina, Selasa pada (17/11) kemarin.

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Prabowo mengatakan bahwa ketahanan ekonomi merupakan salah satu kunci dalam menghadapi dinamika global.

Untuk itu, dia mengajak ASEAN dan Jepang untuk mengoptimalkan berbagai kerangka kerja sama ekonomi yang telah terjalin, seperti ASEAN-Japan Economic Partnership, Regional Comprehensive Economic Partnership, dan ASEAN Plus Three.

Menurutnya, salah satu upaya untuk memperkuat kerja sama tersebut adalah dengan meningkatkan pelibatan UMKM.

“Ini mencakup pendalaman rantai pasok dan peningkatan partisipasi UMKM,” ujar Prabowo.

Prabowo menyebutkan bahwa pelaku ekonomi ASEAN dan Jepang perlu mencari cara baru untuk memperkuat keterhubungan satu sama lain.