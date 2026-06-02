Di Museum Multatuli, Hasto Bicara Nilai Pancasila untuk Tata Dunia Baru

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto hadir ke acara pameran foto, surat, dan komik Bung Karno di halaman Patung Multatuli, Saidjah, dan Adinda, Rangkasbitung, Lebak, Banten, Selasa (2/6).

Diketahui, acara pameran ini masih masuk dalam peringatan hari lahir Pancasila sekaligus menandai pembukaan Bulan Bung Karno 2026.

Hasto hadir ke lokasi dengan didampingi Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Kepala Badan Sejarah PDIP Bonnie Triyana.

Ketua dan Sekretaris DPD PDIP Banten Ade Sumardi serta Wanto Sugito tampak menyambut kehadiran Hasto ke lokasi.

Panitia acara menyambut Hasto dengan menampilkan kesenian Angklung Buhun dari Sanggar Lebak Membara.

Setelah itu, upacara pembukaan dilakukan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan penampilan Celempung dari Kanekes.

Ketua Panitia yang juga Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PDIP Bonnie Triyana melaporkan bahwa perayaan akan berlangsung sebulan penuh dari 1 hingga 30 Juni 2026.

Sementara itu, Hasto dalam sambutan memberi semangat pada seluruh peserta yang duduk di bawah teriknya matahari.