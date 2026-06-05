Di Palembang, Kaesang & Gubernur Sumsel Herman Deru Asyik Nobar Timnas Vs Oman

jpnn.com, PALEMBANG - Ketua Umum DPP PSI kaesang Pangarep menggelar pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di The Sultan Convention Center, Palembang, Sumatera Selatan.

Keduanya juga menyaksikan pertandingan FIFA Matchday Indonesia vs Oman.

Dalam pertemuan tersebut, Kaesang dan Herman Deru menikmati hidangan di meja makan, sambil menyaksikan pertandingan.

Kaesang sendiri memprediksi pertandingan dengan skor 1-0 untuk Indonesia, namun hasil pertandingan ternyata 3-0 untuk Timnas Indonesia.

"Prediksi saya Timnas Indonesia unggul 1-0,” ujar Kaesang.

Kaesang yang menggunakan kaos putih duduk berdampingan dengan Herman Deru, Ketua DPW PSI Heri Amalindo, politisi senior PSI Rusdi Masse, dan Bendahara Umum DPP PSI Fenty Noverita.

Sebelumnya Kaesang tiba di Palembang guna untuk menghadiri acara Rapat Kerja Koordinasi (Rakorwil) serta pelantikan ketua DPW dan DPD PSI Palembang, Sumatera Selatan. (dil/jpnn)