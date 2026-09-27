Di PBB, Menlu Sugiono Ungkap RI akan Sumbang Rp 21 M untuk Badan Pengungsi Palestina

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia mempertegas komitmen mendukung perdamaian dan kesejahteraan rakyat Palestina dengan menyumbang USD 1,2 juta atau sekitar Rp 21,4 miliar (asumsi kurs Rp 17.800 per dolar AS) ke Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Komitmen Indonesia itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono saat menghadiri forum tingkat menteri untuk mendukung UNRWA di kantor pusat PBB, New York, Amerika Serikat.

Dukungan finansial ini menjadi wujud kepedulian Indonesia terhadap UNRWA yang terus menghadapi tekanan keuangan dan tantangan politik yang makin besar.

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“Komitmen Indonesia tetap teguh dan konsisten, dan tahun ini kami akan melanjutkan kontribusi tahunan sebesar USD 1,2 juta kepada UNRWA,” ucap Menlu Sugiono dalam keterangannya.

Indonesia menegaskan bahwa kehadiran UNRWA sangat dibutuhkan oleh jutaan pengungsi Palestina yang bergantung pada bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, lembaga tersebut harus dapat menjalankan mandatnya secara penuh dan efektif.

Sugiono juga menyampaikan keprihatinannya atas pengambilalihan Pusat Pelatihan Kalandia milik UNRWA di Yerusalem Timur oleh tentara bersenjata Israel pada Agustus lalu. Sekitar 20 staf UNRWA diusir paksa dari lokasi tersebut.

Pusat pelatihan yang didirikan pada 1952 itu merupakan fasilitas pelatihan teknis dan kejuruan pertama UNRWA bagi pengungsi muda Palestina.

Sugiono menyatakan bahwa tindakan itu menghambat operasional badan tersebut dan melanggar prinsip inviolabilitas properti PBB berdasarkan hukum internasional. “Hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi,” tegasnya.