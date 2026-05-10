Di Rakorwil PSI Papua Selatan, Kaesang Sebut Paskalis Imadawa Layak Jadi Gubernur

jpnn.com, MERAUKE - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menghadiri acara rapat kordinasi wilayah (Rakorwil) serta pelantikan ketua DPW dan DPD PSI Merauke, Papua Selatan, Minggu (10/5).

Dalam sambutannya, Kaesang memproyeksikan Ketua DPW PSI Papua Selatan Paskalis Imadawa yang juga sebagai wakil gubernur Papua Selatan untuk maju kembali di Pilkada mendatang.

Dalam kesempatan itu, Kaesang memuji Paskalis Imadawa karena wajahnya terpampang di bandara.

"Kita ini patut berbangga terhadap beliau karena setiap kita dari mana pun yang tiba di Merauke, akan melihat wajah tersenyum beliau di bandara, dengan gagah berpakaian wakil gubernur,” kata Kaesang saat memberikan arahan di Rakorwil Papua Selatan.

Ia berharap Paskalis jangan sampai di wakil gubernur saja, tetapi harus lebih baik lagi.

"Saya berharap beliau ke depan tidak hanya berhenti sebagai wakil gubernur harus lebih baik lagi kedepannya. Siap ya ketua,” ujar Kaesang.

Kaesang meminta, supaya dapat memajukan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, para kader dapat bekerja sama dari tingkat DPRT, DPC, DPD sampai DPW untuk terus bekerja agar mendapatkan kursi gubernur.

"Teman-teman semua juga harus membantu. Tadi juga ketua sudah bilang kursinya harus ditambah, jadi empat. Ya supaya kita bisa memajukan kepala daerah sendiri. Masa gak mau jadi gubernur?” tutup Kaesang. (dil/jpnn)