Di Rakorwil PSI Sultra, Kaesang Pengin PSI Jadi Nomer Satu

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sultra di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (21/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, KENDARI - Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep mengatakan dirinya pengin PSI menjadi nomer satu, terutama di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal ini disampaikan Kaesang saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sultra di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (21/11).

“Saya minta tolong sekali lagi PSI terkhusus di Sultra saya enggak mau jadi nomor dua, tiga, empat, atau lima. Saya cuma pengin jadi juara. Tanggung jawab ya Ketua DPW, tingkatkan elektabilitas dari partai ini dan untuk isi tas ada di Bendum," kata Kaesang.

Pernyataan itu menjadi simbol perubahan besar dalam gaya kepemimpinannya, menandai PSI sebagai partai yang tidak hanya ingin bertahan, tetapi siap memimpin.

Kaesang kemudian menantang seluruh kader untuk meninggalkan pola politik lama yang hanya mencari posisi aman.

Dia menegaskan bahwa keberanian adalah inti dari generasi baru Indonesia, dan PSI harus menjadi rumah bagi energi tersebut.

“Saya putuskan hari ini, PSI tidak bisa lagi bermain aman. Kalau kita sendiri takut bermimpi besar, bagaimana rakyat mau percaya kepada kita?," tuturnya.

Menurut Kaesang perubahan gaya memimpin ini bukan soal pencitraan. 

